Un exemple est plus parlant pour présenter notre offre de devis rénovation Millas : la Rénovation d’un séjour sur Millas.

Pour cela nous avons tout d’abord fait le changement de la cheminée « rustique » pour un modèle épuré où le foyer donne à ce salon davantage de convivialité et de confort. Cette impression serait renforcée par la peinture du mur du fond, créant un effet «alcôve» et permettant de le différencier de la salle à manger. Nous recouvrons le sol actuel par un carrelage grès cérame imitation pierre naturelle qui apporte clarté et modernité à la pièce. Pour uniformiser le rez-de-chaussée le sol de l’entrée est également rénové.

Rénovation esthétique autant que classique avec travaux d'électricité et plomberie, création d'un coin douche et maçonnerie d'une partie des murs du séjour.

*Ajout : en menuiserie rénovation et déco d'intérieur de cette maison du centre-ville de Millas nous avons joué de l’opposition dans les éléments de la salle à manger afin de valoriser le mobilier en bois, de nouvelles chaises sont conseillées dans un style plus contemporain et à la couleur rappelant celle des canapés.

Attention sur une belle surface comme celle-ci à ne pas couper la ligne de vue avec des dossiers trop hauts et miser sur des lignes fines qui contrebalanceront le mobilier en bois plus lourd.